В Японии задержали человека, притворявшегося зараженным коронавирусом

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Полиция японской префектуры Симанэ арестовала местного жителя, который притворялся зараженным коронавирусом и создавал помехи работе железнодорожного вокзала префектуры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 44-летний безработный мужчина, находясь на одной из железнодорожных станций, выкрикивал, что "если кто приблизится к нему ближе, чем на один метр, он заразит их" коронавирусом и нарочито кашлял, чтобы привлечь к себе внимание. Между тем в префектуре Симанэ еще не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Сам мужчина на допросе в полиции признался, что не проходил проверку на наличие у него коронавируса, и никаких реальных симптомов заболевания у него также не наблюдается.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тысячи человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился на карантине в порту японского города Иокогама. Умерли 28 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.