​В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая

Гражданин Китая, причастный к убийству японской семьи в 2003 году, был казнен утром в четверг в Японии, сообщила в ходе пресс-конференции министр юстиции страны Масако Мори, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“После тщательного и взвешенного рассмотрения мной был отдан приказ о приведении смертного приговора в действие”.

Казнь была осуществлена через повешение.

Гражданин Китая по имени Вэй Вэй вместе с двумя другими китайскими студентами совершил в 2003 году ограбление и убийство семьи из четырех человек в городе Фукуока на японском острове Кюсю.

Сам Вэй Вэй был арестован японской полицией, в то время как соучастникам удалось сбежать обратно в Китай, где они также были арестованы. Одни из них был казнен, а другой – приговорен к пожизненному заключению.