В Японии за сутки зафиксирован рекордный рост заражения COVID-19

В Японии зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом, впервые превысив 400 человек в течение одного дня.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, инфицированных стало на 455 человек больше, чем днем ранее, но цифра постоянно уточняется на основе данных, поступающих из разных префектур.

Только в Токио в среду число зараженных увеличилось на 144 человека на фоне введения властями режима чрезвычайной ситуации в японской столице, а также ряде других городов и префектур, в которых проживает почти половина всего населения Японии. Причем в 95 случаях из них источники заражения неясны.

Отмечается, что общее число инфицированных в Японии со времени начала распространения инфекции достигло 5 565 человек, включая 712 пассажиров и членов экипажа карантинного круизного лайнера Diamond Princess.