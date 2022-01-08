О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Японии за сутки выявлено более 8 тыс. случаев COVID-19

В Японии за сутки выявлено более 8 тыс. случаев COVID-19 Впервые с 11 сентября в Японии выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Другие страны
8 января 2022 г. 17:40
В Японии за сутки выявлено более 8 тыс. случаев COVID-19

Впервые с 11 сентября в Японии выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

За сутки в стране выявлено 8 311 случай заболевания, при этом из них 1 224 случая зафиксировано в Токио, что в 15 раз больше, чем в прошлую субботу.

Новый антирекорд также установлен на Окинаве - впервые за все время пандемии здесь выявлено 1 759 случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человек, скончались 18,4 тысячи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
7 января 2022 г. 12:45
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 января 2022 г. 09:51
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi