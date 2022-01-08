В Японии за сутки выявлено более 8 тыс. случаев COVID-19

Впервые с 11 сентября в Японии выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Впервые с 11 сентября в Японии выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

За сутки в стране выявлено 8 311 случай заболевания, при этом из них 1 224 случая зафиксировано в Токио, что в 15 раз больше, чем в прошлую субботу.

Новый антирекорд также установлен на Окинаве - впервые за все время пандемии здесь выявлено 1 759 случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человек, скончались 18,4 тысячи.