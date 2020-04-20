В Японии за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

Число жертв коронавируса на территории Японии за сутки увеличилось на 23, что стало рекордным приростом за все время ведения статистики.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodо, общее число летальных исходов на территории Японии достигло отметки 274.

За минувшие сутки было выявлено 345 новых случаев заражения, включая 102 в Токио. Общее число инфицированных на территории страны вышло на отметку 11 864, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Наибольшее число выявленных случаев по-прежнему остается в Токио (3 182). За японской столицей следуют префектуры Осака (1 296) и Канагава (799).