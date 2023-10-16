В Японии за полгода в результате нападений медведей ранения получили 109 человек

109 человек в Японии получили ранения в результате нападений медведей с апреля по сентябрь, это самое большое число пострадавших за все время составления такой статистики с 2007 года.

109 человек в Японии получили ранения в результате нападений медведей с апреля по сентябрь, это самое большое число пострадавших за все время составления такой статистики с 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство охраны окружающей среды страны.

Статистика в Японии ведется с 1 апреля, когда начинается очередной финансовый год.

Только в понедельник, 16 октября, медведи дважды напали на людей в префектуре Акита на крайнем севере главного японского острова Хонсю. Пострадавшие получили раны лица и шеи, однако находятся в сознании. Ранее нападения медведей были отмечены в 15 из 47 префектур страны.

Число пострадавших резко возросло в октябре. По данным национального общественного телевидения, в текущем месяце ранения в результате нападений медведей получили 25 человек, один погиб.

Медведи в Японии обитают на самом северном острове Хоккайдо и главном острове Хонсю.