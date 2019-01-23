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    В Японии за нелегальный ввоз 4 т золота арестовали двоих израильтян

    Японская полиция арестовала двух граждан Израиля, которых подозревают в контрабандном ввозе примерно четырёх тонн золота в страну

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Японская полиция арестовала двух граждан Израиля, которых подозревают в контрабандном ввозе примерно четырёх тонн золота в страну на общую сумму около 20 миллиардов иен (почти 183 миллиона долларов).

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NHK.

    Драгоценный металл доставляли в ящиках с автомобильными запчастями из Гонконга через токийский международный аэропорт Нарита.

    По мнению следствия, арестованные граждане Израиля занимались контрабандой с 2017 года и нелегально провозили золото в Японию не менее 50 раз. Официально они проживали в Токио, где владели небольшими частными компаниями.

    Ранее Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.

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