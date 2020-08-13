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В Японии за неделю от жары умерли 10 человек

В Японии за неделю от жары умерли 10 человек Текущая неделя стала самой жаркой в Японии этим летом
Другие страны
13 августа 2020 г. 09:23
В Японии за неделю от жары умерли 10 человек

По меньшей мере 10 человек умерли, еще 6,6 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами в Японии за период с 3 по 9 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Длительная госпитализация потребовалась в 180 случаях, которые были признаны тяжелыми. Еще 2,4 тыс. человек поступили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Текущая неделя стала самой жаркой в Японии этим летом. В ряде районов столбик термометра поднимался в течение дня выше 38 градусов, а в центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.

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