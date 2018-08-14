В Японии за неделю из-за жары погибли шесть человек

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли, более 7 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю из-за сильной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

Отмечается, что за неделю были госпитализированы 7 079 человек. Таким образом с 1 мая этого года по всей стране от жары погибли по крайней мере 144 человека, более 78 тыс. попали в больницу.

В настоящее время жара в Японии немного ослабла благодаря прошедшему недавно тайфуну "Шаньшань" - стрелки термометров в большинстве районов держатся в районе 30 градусов Цельсия. Местных жителей предупреждают подолгу не находиться на солнцепеке, носить головные уборы и употреблять как можно больше жидкости.