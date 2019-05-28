В Японии за неделю четыре человека погибли от жары

Более 2 тысяч человек были госпитализированы с 20 по 26 мая с тепловым ударом, четыре человека погибли. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пожарная охрана Японии, в ведении которой находится и служба скорой помощи.

По ее данным, в больнице из-за жары оказались 2053 человека. Это в четыре раза больше, чем неделей ранее.Все погибшие из разных районов страны. Резкий рост пострадавших от теплового удара связан с неожиданно наступившей жаркой погодой, охватившей большинство районов страны, в том числе и самый северный японский остров Хоккайдо. Здесь был поставлен температурный рекорд как для самого региона, так и в масштабах страны для конца весны – 39 градусов.