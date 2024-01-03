В Японии за два дня произошло больше землетрясений, чем за три года

Сейсмологи Японии за первые двое суток после наступления 2024 года зафиксировали больше землетрясений, чем за три прошедших года.

Сейсмологи Японии за первые двое суток после наступления 2024 года зафиксировали больше землетрясений, чем за три прошедших года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют статистические данные национального метеорологического управления Японии.

Согласно информации, за первые двое суток 2024 года в Японии произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6.

При этом в период с декабря 2020-го по декабрь 2023 года в стране было зафиксировано 506 землетрясений.

По последним данным, число жертв серии землетрясений в Японии составило 65, более 100 человек пострадали.

Наибольший ущерб получила префектура Исикава, расположенная ближе всего к эпицентрам подземных толчков - там было разрушено более 200 домов, еще более 200 построек сгорело в результате возникших пожаров. При этом местные власти предупреждают, что реальные масштабы разрушений могут быть выше, поскольку все еще ведется их оценка. В настоящее время в пострадавшем регионе Японии продолжаются спасательно-поисковые работы, в которых задействованы вооруженные силы страны.

В эвакуационных центрах до сих пор находятся более 32,5 тыс. человек. В первые дни после начала землетрясений эвакуироваться были вынуждены более 60 тыс. жителей центральной и западной частей Японии.