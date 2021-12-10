В Японии выявили восемь новых случаев заражения "омикрон"-штаммом

По меньшей мере восемь новых случаев инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в Японии.

По меньшей мере восемь новых случаев инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Токио замгенсека кабмина страны Сэйдзи Кихара.

"По итогам проверки прибывших в Японию из-за границы в аэропортах было выявлено восемь новых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал он.

Общее число таких заразившихся в стране достигло 12, заболевшие изолированы.

Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран.