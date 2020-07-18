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В Японии выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

В Японии выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу.
Другие страны
18 июля 2020 г. 18:45
В Японии выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

Это самый высокий показатель за сутки с 11 апреля, когда было выявлено 720 случаев. В пятницу в Токио был отмечен антирекорд по новым случаям заражения – 293 человека, в субботу показатель снизился незначительно: выявлено 290 новых случаев.

Всего число зараженных в стране достигло 25 628 человек. Погибли 986 человек. Состояние 42 больных оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 024 человека.

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