В Японии выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу.

Максимальное с 11 апреля число новых случаев заражения COVID-19 – 655 - выявлено в Японии в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

Это самый высокий показатель за сутки с 11 апреля, когда было выявлено 720 случаев. В пятницу в Токио был отмечен антирекорд по новым случаям заражения – 293 человека, в субботу показатель снизился незначительно: выявлено 290 новых случаев.

Всего число зараженных в стране достигло 25 628 человек. Погибли 986 человек. Состояние 42 больных оценивается как тяжелое. Выздоровели 20 024 человека.