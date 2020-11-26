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В Японии выявили птичий грипп уже в третьей префектуре

В Японии выявили птичий грипп уже в третьей префектуре Власти Японии выявили вспышку птичьего гриппа в третьей префектуре на территории страны.
Другие страны
26 ноября 2020 г. 08:07
В Японии выявили птичий грипп уже в третьей префектуре

Власти Японии выявили вспышку птичьего гриппа в третьей префектуре на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что очередной очаг заболевания обнаружен в городе Авадзи префектуры Хёго на западе Японии. В рамках санитарных мер руководство префектуры намерено забить около 146 тыс. кур, находящихся на местной птицефабрике. При этом в операции по ликвидации предположительно зараженных животных примут участие около 400 военнослужащих Сил самообороны страны.

Ранее вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории префектур Кагава и Фукуока на юго-западе Японии. В связи с этим в регионе в совокупности были забиты более 1,2 млн кур.

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