О нас

В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Японии.
Другие страны
25 июля 2022 г. 15:20
В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав страны.

По данным телеканала NHK, заболевание выявлено у жителя Токио в возрасте от 30 до 40 лет.

Ранее в понедельник МИД Японии призвал граждан страны проявлять осторожность при поездках за рубеж из-за распространения оспы обезьян. Решение о соответствующем предупреждении было принято после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Предупреждение японского МИД означает, что планирующие зарубежные поездки или уже находящиеся за границей граждане должны проявлять осторожность, однако ограничений на поездки не вводится.

По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян в 75 странах и территориях и пять случаев смерти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada meymunçiçəyinə ilk yoluxma qeydə alınıb

Экслюзивные новости

Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi