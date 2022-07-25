В Японии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Японии.

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав страны.

По данным телеканала NHK, заболевание выявлено у жителя Токио в возрасте от 30 до 40 лет.

Ранее в понедельник МИД Японии призвал граждан страны проявлять осторожность при поездках за рубеж из-за распространения оспы обезьян. Решение о соответствующем предупреждении было принято после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

Предупреждение японского МИД означает, что планирующие зарубежные поездки или уже находящиеся за границей граждане должны проявлять осторожность, однако ограничений на поездки не вводится.

По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян в 75 странах и территориях и пять случаев смерти.