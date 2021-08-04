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В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии Максимальное число заражений коронавирусом с начала эпидемии отмечено в Японии – 14,2 тысячи новых случаев за сутки.
Другие страны
4 августа 2021 г. 16:53
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии

Максимальное число заражений коронавирусом с начала эпидемии отмечено в Японии – 14,2 тысячи новых случаев за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики Минздрава.

Всего с начала пандемии заболели 972 тысячи человек. Скончались 15,2 тысячи человек.

Также новый максимум зафиксирован и в Токио – 4 166 новых случаев за сутки. В тяжелом состоянии находятся 115 человек. В среднем рост заболеваний за неделю составил 178%.

В Токио наблюдается нехватка мест для больных средней тяжести и с легкими симптомами заболевания. С 15 июля число тех, кто вынужден оставаться на лечении дома, возросло в 11 раз и превышает 10 тысяч человек.

Максимальное число случаев COVID за сутки с начала пандемии выявлено и в соседних с Токио префектурах – в Сайтаме 1 200, в Тибе 840, в Канагаве 1 484. На Окинаве впервые число заражений превысило 600.

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