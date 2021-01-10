В Японии выявили 4 случая заражения «бразильским» штаммом коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило случаи заражения новым штаммом коронавируса у четырех человек, которые ранее совершили поездку в Бразилию.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило случаи заражения новым штаммом коронавируса у четырех человек, которые ранее совершили поездку в Бразилию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Инфицированные прибыли на территорию Японии через токийский международный аэропорт Ханэда. Двое из них - дети в возрасте около 10 лет, у одного из которых диагностирована повышенная температура.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на директора японского Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, бразильский штамм отличается от штаммов из Великобритании и ЮАР, которые ранее также были обнаружены в Японии.