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В Японии выявили 15 новых случаев заражения "омикрон"-штаммом

В Японии выявили 15 новых случаев заражения "омикрон"-штаммом Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 16:59
В Японии выявили 15 новых случаев заражения омикрон-штаммом

Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Носители штамма прибыли из-за границы - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Лесото, Танзании, Зимбабве и Конго с период с 7 по 12 декабря. У большинства нет симптомов заболевания, но есть случаи повышения температуры. Из 15 человек 11 прошли полный курс вакцинации, один человек не вакцинирован, относительно еще троих этот вопрос находится в стадии выяснения.

В группу риска заражения включены 1 100 пассажиров авиалайнеров, на которых заразившиеся прибыли в Японию. Минздрав настаивает на прохождении ими 14-дневного карантина.

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Версия на английском языке 15 new omicron cases revealed in Japan

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