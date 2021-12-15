В Японии выявили 15 новых случаев заражения "омикрон"-штаммом

Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии.

Еще 15 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Японии.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Носители штамма прибыли из-за границы - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Лесото, Танзании, Зимбабве и Конго с период с 7 по 12 декабря. У большинства нет симптомов заболевания, но есть случаи повышения температуры. Из 15 человек 11 прошли полный курс вакцинации, один человек не вакцинирован, относительно еще троих этот вопрос находится в стадии выяснения.

В группу риска заражения включены 1 100 пассажиров авиалайнеров, на которых заразившиеся прибыли в Японию. Минздрав настаивает на прохождении ими 14-дневного карантина.