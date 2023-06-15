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В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ В Токио вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника издательства Kadokawa, признанного виновным в даче взятки члену оргкомитета Олимпиады в Токио.
Другие страны
15 июня 2023 г. 10:24
В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

В Токио вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника издательства Kadokawa, признанного виновным в даче взятки члену оргкомитета Олимпиады в Токио.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Как выяснилось, целью сотрудника издательства было получение рекламных контрактов в целях личной выгоды.

63-летний Манива Кодзи, который занимал пост главы отдела по связям компании с оргкомитетом Олимпиады, был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года.

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