В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

В Токио вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника издательства Kadokawa, признанного виновным в даче взятки члену оргкомитета Олимпиады в Токио.

https://static.report.az/photo/9c51966f-1d89-3657-9f25-8d9fc2c302b0.jpg https://static.report.az/photo/9c51966f-1d89-3657-9f25-8d9fc2c302b0.jpg