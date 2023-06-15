В Японии вынесли еще один обвинительный приговор по делу о взятках во время ОИ

В Токио вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника издательства Kadokawa, признанного виновным в даче взятки члену оргкомитета Олимпиады в Токио.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.
Как выяснилось, целью сотрудника издательства было получение рекламных контрактов в целях личной выгоды.
63-летний Манива Кодзи, который занимал пост главы отдела по связям компании с оргкомитетом Олимпиады, был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года.