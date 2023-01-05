В Японии второй раз за месяц ограбили ювелирный магазин

Ювелирный магазин, расположенный в японском городе Ниигата, ограбили во второй раз за месяц, украв 14 пар часов общей стоимостью 27 млн иен (около 203,6 тыс. долларов).

Ювелирный магазин, расположенный в японском городе Ниигата, ограбили во второй раз за месяц, украв 14 пар часов общей стоимостью 27 млн иен (около 203,6 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

В ночь на четверг в магазине сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские, которых вызвала охранная компания, обнаружила разбитое окно. С витрины было похищено 14 пар часов.

В прошлом месяце этот магазин уже грабили. Тогда мужчина, который пришел в магазин как обычный покупатель, украл браслеты и ожерелья на несколько миллионов иен (1 миллион иен равняется примерно 7,5 тыс. долларов по текущему курсу). Преступник до сих пор не найден.

Полиция ведет расследование и проверяет, связаны ли между собой два инцидента.