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В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом

В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом По меньшей мере 18 882 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за все время пандемии.
Другие страны
12 августа 2021 г. 15:57
В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом

По меньшей мере 18 882 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Рекорд количества заражений фиксируют в стране второй день подряд. При этом этот показатель оказался сразу на 3 тыс. выше, чем в среду. Умерли за минувшие сутки 24 человека.

Глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса Сигэру Оми на пресс-конференции в Токио заявил, что ситуация в системе здравоохранения Японии сейчас критическая. Он призвал к строгому соблюдению антикоронавирусных мер в ближайшие две недели, чтобы тенденция к увеличению показателя суточного прироста прекратилась.

Больше всего новых случаев выявлено за последние сутки в Токио - почти 5 тыс. Также в столице сейчас почти 220 больных находятся в тяжелом состоянии. Этот показатель впервые превысил отметку 200.

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