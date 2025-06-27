В Японии впервые за три года применили смертную казнь

В Японии казнили мужчину, признанного виновным в убийстве девяти человек, с которыми он общался в социальных сетях

В Японии казнили мужчину, признанного виновным в убийстве девяти человек, с которыми он общался в социальных сетях

По сообщению Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, это первая смертная казнь в стране почти за три года.

"Такахиро Сираиси был повешен в пятницу после приговора к смертной казни за убийство восьми женщин и одного мужчины в 2017 году в своей квартире в городе Дзама недалеко от Токио. Его прозвали "убийцей из Твиттера", поскольку он общался с жертвами в соцсети", - говорится в информации.

Сираиси признался, что вступал в контакт с людьми, подумывавшими о самоубийстве, и предлагал им помощь в уходе из жизни. По данным СМИ, он спрятал части тел своих жертв в холодильниках по всей квартире.

Министр юстиции Кейсукэ Судзуки, утвердивший казнь, заявил, что решение было принято после тщательного рассмотрения дела с учетом "крайне эгоистичных" мотивов преступника, вызвавших сильный общественный резонанс.

Эта казнь стала первой в Японии с июля 2022 года, когда была приведена в исполнение смертная казнь в отношении мужчины, осужденного за ножевое нападение в токийском районе Акихабара в 2008 году.

В Японии смертная казнь проводится через повешение, и заключенные уведомляются о приговоре за несколько часов до его приведения в исполнение. Всего в Японии насчитывается 105 заключенных, приговоренных к смертной казни.