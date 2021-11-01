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В Японии впервые за 20 лет выпустили в оборот новую монету достоинством 500 иен

В Японии впервые за 20 лет выпустили в оборот новую монету достоинством 500 иен Банк Японии (Центробанк) сегодня приступил к выпуску новых монет достоинством 500 иен (4,4 доллара США). Как сообщает Report cj ccылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 09:24
В Японии впервые за 20 лет выпустили в оборот новую монету достоинством 500 иен

Банк Японии (Центробанк) сегодня приступил к выпуску новых монет достоинством 500 иен (4,4 доллара США). Как сообщает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Дизайн монеты лишь слегка изменился по сравнению с предыдущей, вышедшей в оборот 21 год назад. Теперь она выпускается в двух цветах и имеет гравировку по краю. Отмечается, что это гораздо эффективнее защищает ее от подделок.

Планируется отчеканить около 200 млн новых монет на общую сумму 5 млрд иен (43,7 млн долларов США) до конца финансового года (завершится в марте 2022 года). Монеты старого образца из оборота изымать не будут.

Изначально Банк Японии планировал выпустить новые монеты в начале этого года, однако их релиз пришлось отложить из-за пандемии коронавируса и затянувшегося обновления банкоматов и автоматов по продаже билетов на общественный транспорт.

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Версия на английском языке Japan launches new 500-yen coin for first time in 21 years

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