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В Японии впервые за 15 лет созовут комитет по этике парламента

В Японии впервые за 15 лет созовут комитет по этике парламента Комитет по этике, входящий в нижнюю палату парламента Японии, будет собран впервые за 15 лет для рассмотрения дела пяти депутатов от правящей Либерально-демократической партии, замешанных в финансовом скандале вокруг "откатов" партийных денег.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 10:02
В Японии впервые за 15 лет созовут комитет по этике парламента

Комитет по этике, входящий в нижнюю палату парламента Японии, будет собран впервые за 15 лет для рассмотрения дела пяти депутатов от правящей Либерально-демократической партии, замешанных в финансовом скандале вокруг "откатов" партийных денег.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что комитет будет собран 28 февраля, или на следующий день. В ходе заседания, которое будет проводиться в закрытом формате, свои объяснения от фракции бывшего премьера Японии Синдзо Абэ дадут экс-генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура и от фракции Тосихиро Никая бывший министр общенациональных дел Такэда Рёта.

Ранее сообщалось, что с декабря 2023 года особый отдел Токийской прокуратуры начал расследование о сокрытии средств, которые получили фракции правящей Либерально-демократической партии Японии от встреч по сбору денег для партии. Согласно закону, подобные мероприятия предполагают, что сумма взноса за собрание от одной компании или частного лица не превышала 200 тыс. иен (1,3 тыс. долларов).

Несмотря на установленную норму, выяснилось , что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосихиро Никая и премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Кроме того, указывалось, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 млн иен (34 тыс. долларов) за 250 входных билетов, ему возвращался "откат" излишка, о чем не было никакой информации ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов.

Финансовый скандал лишил постов четырех министров, нескольких замминистра и трех членов руководства партии. На текущий момент прокуратура уже возбудила уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков.

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Версия на английском языке Japan to convene Diet Ethics Committee for first time in 15 years

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