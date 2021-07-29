В Японии впервые выявлено более 10 тыс. заражений COVID-19 за сутки

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 10 699 случаев заражения, что стало антирекордом. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 10 699 случаев заражения, что стало антирекордом. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум по инфицированным в стране был подтвержден 28 июля (9 576). Всего с начала пандемии в Японии заразились более 904 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

Правительство Японии связывает ухудшение эпидемиологической обстановки с распространением дельта-штамма. Кроме того, японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. Так, 27 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что проведение Олимпийских игр не вызывает у него беспокойства, поскольку, по его словам, число людей на городских улицах уменьшилось из-за ряда мер, таких как перевод сотрудников компаний на удаленную работу.

Тем не менее, максимум заражений на протяжении трех дней фиксируется и в Токио.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.