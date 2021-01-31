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В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом COVID-19

В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом COVID-19 Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые обнаружило на территории страны очаг заражения новым штаммом коронавируса.
Другие страны
31 января 2021 г. 06:35
В Японии впервые выявили очаг заражения британским штаммом COVID-19

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые обнаружило на территории страны очаг заражения новым штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, речь идет о трех инфицированных гражданах в восточной префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, ранее зараженным "британским" штаммом.

Заразившиеся новым штаммом граждане находятся под наблюдением медицинского персонала. Всего в Японии было выявлено 64 случая заражения новым штаммом, подчеркивает издание.

Власти с 28 декабря и до 7 февраля перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы.

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