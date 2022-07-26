В Японии впервые выделили компенсацию семье женщины, умершей после вакцинации от COVID-19

Комиссия Минздрава Японии впервые присудила единовременную компенсацию семье женщины, которая умерла после вакцинации против COVID-19.

Комиссия Минздрава Японии впервые присудила единовременную компенсацию семье женщины, которая умерла после вакцинации против COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает kyodo news.

По предварительным данным, смерть 91-летней японки наступила от сердечного приступа, вероятно, связанного с аллергической реакцией на вакцину от коронавируса.

Комиссия пришла к выводу, что в данном случае нельзя отрицать причинно-следственную связь между вакцинацией и последующими проблемами со здоровьем, при этом «научно обоснованная причинно-следственная связь не является необходимой» при определении права на возмещение ущерба.

К настоящему моменту ведомство приняло 3 680 заявлений на получение компенсации, связанной с вакцинацией, из которых 850 были одобрены. Согласно закону о вакцинации, граждане, чьи родственники скончались из-за прививки, могут получить единовременную компенсацию в размере 44,2 млн йен и взнос в размере 212 тыс. йен на организацию похорон.