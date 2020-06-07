В Японии впервые с марта нет ни одного умершего от COVID-19

Врачи в Японии не зафиксировали ни одного случая смерти среди инфицированных коронавирусом пациентов и это впервые с 6 марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 914. Число летальных исходов по-прежнему составляет 929.

Наибольший суточный прирост заразившихся (14) был зафиксирован в Токио.