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В Японии воспроизведут работу мозга на суперкомпьютере

В Японии воспроизведут работу мозга на суперкомпьютере Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2024 году начнет проект по воспроизведению работы человеческого мозга с помощью суперкомпьютера для поиска методов лечения различных заболеваний.
Другие страны
23 июня 2023 г. 04:29
В Японии воспроизведут работу мозга на суперкомпьютере

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2024 году начнет проект по воспроизведению работы человеческого мозга с помощью суперкомпьютера для поиска методов лечения различных заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Ученые сформируют базу данных, в которую войдет информация о состоянии местных пациентов и результаты опытов над обезьянами. Затем эта база данных будет проанализирована суперкомпьютером, который на ее основе создаст модель работы мозга. Исследователи намерены использовать полученную модель для выявления причин возникновения деменции и депрессии, а также симуляции испытаний разрабатываемых препаратов.

Ожидается, что исследование в рамках проекта займет около шести лет. На эти цели Минздрав Японии планирует привлечь дополнительный бюджет в размере 10 млрд иен (около $70 млн).

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