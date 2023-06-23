В Японии воспроизведут работу мозга на суперкомпьютере

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2024 году начнет проект по воспроизведению работы человеческого мозга с помощью суперкомпьютера для поиска методов лечения различных заболеваний.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в 2024 году начнет проект по воспроизведению работы человеческого мозга с помощью суперкомпьютера для поиска методов лечения различных заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Ученые сформируют базу данных, в которую войдет информация о состоянии местных пациентов и результаты опытов над обезьянами. Затем эта база данных будет проанализирована суперкомпьютером, который на ее основе создаст модель работы мозга. Исследователи намерены использовать полученную модель для выявления причин возникновения деменции и депрессии, а также симуляции испытаний разрабатываемых препаратов.

Ожидается, что исследование в рамках проекта займет около шести лет. На эти цели Минздрав Японии планирует привлечь дополнительный бюджет в размере 10 млрд иен (около $70 млн).