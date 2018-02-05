В Японии военный вертолет потерпел крушение рядом со школой, пилоты погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Один из пилотов вертолета воздушных сил самообороны Японии, потерпевшего крушение недалеко от здания начальной школы в префектуре Сага, погиб, у второго зафиксирована остановка сердца, сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

*** 12:50

Вертолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение недалеко от здания начальной школы в префектуре Сага, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

После падения вертолет загорелся. По различным данным, огнем также охвачено здание недалеко от школы. К месту крушения направлены противопожарные службы и медики.

О пострадавших пока не сообщается. Причины крушения устанавливаются.