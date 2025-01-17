В Японии военные учения могли стать причиной крупного лесного пожара

Крупный лесной пожар произошел близ города Этадзима (префектура Хиросима).

Крупный лесной пожар произошел близ города Этадзима (префектура Хиросима).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает японское общественное телевидение.

Телеканал NHK отмечает, что в этом же районе в пятницу проходили стрельбы Сил самообороны страны с применением, в частности, взрывчатых материалов, которые могли стать причиной пожара.

Согласно кадрам, пожарные службы работают над ликвидацией пожара, который охватил масштабный горно-лесной массив в этом регионе.

Полиция расследует причины возникновения пожара.

Порядка 150 человек из расположенного на окраине леса дома престарелых были эвакуированы, информации о пострадавших пока не поступало.