В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море

В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море

В Японии ящик с грузом в полтонны, который планировали сбросить с конвертоплана США Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море.

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