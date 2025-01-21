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В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море

В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море В Японии ящик с грузом в полтонны, который планировали сбросить с конвертоплана США Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море.
Другие страны
21 января 2025 г. 11:13
В Японии во время учений у военных США груз с конвертоплана сдуло в море

В Японии ящик с грузом в полтонны, который планировали сбросить с конвертоплана США Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море.

Как передает Report, об этом пишет японское издание Kyodo.

Во время учений у американских военных была задача сбросить ящик весом до 450 килограммов и размером до 1,3 кв. м на аэродроме небольшого острова Иэ в префектуре Окинава. Однако груз сдуло в море из-за сильного порыва ветра.

После случившегося американские военные осмотрели акваторию, но груз не обнаружили.

Министр обороны Японии Гэн Накатани назвал инцидент прискорбным. Он добавил, что Япония уже обратилась к США с просьбой обеспечить безопасность во время учений и принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки также потребовал инициировать расследование.

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