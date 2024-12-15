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В Японии вновь отменили запуск первой полностью частной ракеты со спутниками

В Японии вновь отменили запуск первой полностью частной ракеты со спутниками Японская частная космическая компания Space One в последний момент вновь отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками из-за сильного ветра.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 06:29
В Японии вновь отменили запуск первой полностью частной ракеты со спутниками

Японская частная космическая компания Space One в последний момент вновь отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками из-за сильного ветра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, накануне запуск был также отложен из-за сильного ветра. О новом времени старта в сообщении фирмы не сообщается.

Ракета фирмы Space One должна впервые в Японии отправиться в космос без участия государства. Запуск подготовлен на собственной стартовой площадке компании в префектуре Вакаяма на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю.

В космос предполагается отправить твердотопливную трехступенчатую ракету Kairos-2 длиной 18 м и весом около 23 тонн. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио вела ее разработку с 2018 года. Первая попытка запуска такой ракеты закончилась неудачей. 13 марта 2024 года через несколько секунд после старта произошел сбой в работе ее двигателя, и ракета взорвалась. Обломки упали в безлюдный гористый район.

Фирма планирует в 2030-х годах запускать в год примерно по 30 таких ракет по коммерчески конкурентным ценам. Их мощность со временем может быть увеличена для выведения на орбиту более крупных спутников.

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