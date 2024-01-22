В Японии внимательно следят за развитием отношений РФ и КНДР

Япония пристально следит за всем, что связано с КНДР, включая развитие ее отношений с Россией.

Япония пристально следит за всем, что связано с КНДР, включая развитие ее отношений с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В то же время он не стал напрямую комментировать слова министерства иностранных дел КНДР, которое на прошлой неделе заявило о готовности принять с визитом президента России Владимира Путина. "Считаю, что японское правительство находится не в том положении, чтобы комментировать указанное вами заявление [МИД КНДР]. Но мы с большим вниманием следим за всем, что связано с Северной Кореей, включая указанный вами момент и развитие российско-северокорейских отношений", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщение МИД КНДР, подчеркнув, что Япония "ведет сбор и анализ информации" по этим вопросам.

Хаяси добавил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь - с США и Южной Кореей, направленное на всестороннее соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.