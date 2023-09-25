В Японии в ТЦ неизвестный ранил ножом трех человек

Неизвестный с ножом ранил трех человек в торговом центре в японском городе Ниигата.

Неизвестный с ножом ранил трех человек в торговом центре в японском городе Ниигата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, нападение произошло в торговом центре Riverside Senshu. Злоумышленник сначала ранил двух женщин, одна из которых была доставлена в больницу в сознании. Вторая получила легкие ранения и не была госпитализирована.

Нападавший был задержан на месте, однако при этом легкие ранения получил еще один человек.

Полиция ведет расследование.