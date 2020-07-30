Число пострадавших в результате взрыва в Японии выросло до 17 - ОБНОВЛЕНО

Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек

Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японской префектуре Фукусима выросло до 17.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, сильный взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Сорвана крыша, от стен остался только железный остов. От взрывной волны пострадали соседние здания. В частности, в домах на расстоянии более 400 метров от места взрыва выбиты стекла. В отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.

Пострадавшие направлены в больницы.

Предположительно, причиной взрыва стал газ. Точные причины взрыва выясняются. Состояние пострадавших уточняется.

***06:07

Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма.

От взрывной волны также пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.

Предположительно, причиной взрыва стал газ, утечка которого произошла в ресторане разрушенного здания. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии.

Причины взрыва выясняются, состояние пострадавших уточняется.