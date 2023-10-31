В Японии в результате стрельбы в больнице пострадали два человека

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в больнице японского города Тода (соседняя с Токио префектура Сайтама), после чего скрылся с места происшествия.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в больнице японского города Тода (соседняя с Токио префектура Сайтама), после чего скрылся с места происшествия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По крайней мере два человека пострадали в результате инцидента. На месте работает полиция.

По информации общественного телевидения, злоумышленник переместился в соседний город Вараби, где забаррикадировался в здании почтового отделения.

Более подробной информации на данный момент не поступало.