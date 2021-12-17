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В Японии в результате пожара погибли пять человек

В Японии в результате пожара погибли пять человек Врачи подтвердили гибель пяти человек в результате пожара в пятницу в офисном здании в городе Осака.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 09:50
В Японии в результате пожара погибли пять человек

Врачи подтвердили гибель пяти человек в результате пожара в пятницу в офисном здании в городе Осака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, все они погибли от отравления угарным газом. Еще 22 человека находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. Там находилась клиника. Занятое ею помещение полностью выгорело. Предположительно, посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.

Полиция рассматривает версию поджога. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют, есть ли этот мужчина среди пострадавших.

07.27

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в западном японском городе Осака.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

При этом 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

На место происшествия прибыли более 30 пожарных. К настоящему времени огонь полностью потушен.

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Версия на английском языке Five confirmed dead in Japan office fire
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