В Японии в результате схода лавины погибли шесть школьников

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сход снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги) стал причиной гибели по меньшей мере шести школьников.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.

Отмечается, что школьники находятся в "состоянии остановки сердца и легких", как в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.

Кроме того, по данным пожарного управления, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.

Всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.