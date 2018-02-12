В Японии в результате рекордных снегопадов погибли семь, получили травмы 64 человека

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, еще 64 получили травмы различной степени тяжести из-за рекордных снегопадов в Японии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал NHK сообщает, что в префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши. Один человек был найден мертвым в снегоуборочной машине, причины выясняются.

В префектуре Ниигата был обнаружен мертвым пожилой мужчина. Предположительно, он не заметил под снегом сточную канаву и упал в нее. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока. Он развозил почту на мотоцикле, транспортное средство занесло и в него врезался грузовик.

Большинство травм пострадавших связано с падением при расчистке снега.