Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Японии в результате крушения промыслового судна погибли 13 китайских моряков.

Как передает Report, со ссылкой на Синьхуа, в пятницу к 16:20 по местному времени были обнаружены тела всех 12 пропавших моряков с китайского промыслового судна. Кроме того, один из четырех спасенных моряков скончался во время спасения.

В настоящее время тела погибших находятся на китайском судне, их личности уточняются. Генеральное консульство КНР в Осаке отметило, что рабочая группа продолжит координировать стороны и завершит последующую работу.