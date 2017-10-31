В Японии в квартире мужчины нашли части тел девяти человек

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Жителя японского города Дзама Такахиро Шираиши арестовали после того, как в его квартире были обнаружены части тел девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Полиция провела обыски дома у 27-летнего мужчины в связи с расследованием исчезновения 23-летней девушки.

В квартире были найдены несколько холодильников, в которых лежали части тел. По предварительным данным полиции, останки принадлежат восьми женщинам и одному мужчине.

Телеканал приводит слова подозреваемого, который подтвердил, что убил этих людей. Соседи рассказали, что после переезда Шираиши в их дом они почувствовали странный запах, исходящий из его квартиры.