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    В Японии в квартире мужчины нашли части тел девяти человек

    Останки принадлежат восьми женщинам и одному мужчине

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Жителя японского города Дзама Такахиро Шираиши арестовали после того, как в его квартире были обнаружены части тел девяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

    Полиция провела обыски дома у 27-летнего мужчины в связи с расследованием исчезновения 23-летней девушки.

    В квартире были найдены несколько холодильников, в которых лежали части тел. По предварительным данным полиции, останки принадлежат восьми женщинам и одному мужчине.

    Телеканал приводит слова подозреваемого, который подтвердил, что убил этих людей. Соседи рассказали, что после переезда Шираиши в их дом они почувствовали странный запах, исходящий из его квартиры. 

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