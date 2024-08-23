В Японии инфляция в июле сохранилась на уровне 2,8%

В Японии потребительские цены в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении.
Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций.
Такой рост фиксируется третий месяц подряд.
Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,7%, что является максимумом с февраля, после подъема на 2,6% в июне. Это совпало со средним прогнозом аналитиков.
Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 28 месяцев подряд.