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В Японии инфляция в июле сохранилась на уровне 2,8%

В Японии инфляция в июле сохранилась на уровне 2,8% В Японии потребительские цены в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении.
Другие страны
23 августа 2024 г. 10:58
В Японии инфляция в июле сохранилась на уровне 2,8%

В Японии потребительские цены в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Такой рост фиксируется третий месяц подряд.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,7%, что является максимумом с февраля, после подъема на 2,6% в июне. Это совпало со средним прогнозом аналитиков.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 28 месяцев подряд.

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Версия на английском языке Japan core CPI rises as expected in July, but underlying inflation weak

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