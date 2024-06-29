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В Японии в демонтируемом концертном зале произошел взрыв

В Японии в демонтируемом концертном зале произошел взрыв Взрыв произошел в здании находящегося на стадии демонтажа концертного зала в префектуре Ниигата в Японии.
Другие страны
29 июня 2024 г. 11:36
В Японии в демонтируемом концертном зале произошел взрыв

Взрыв произошел в здании находящегося на стадии демонтажа концертного зала в префектуре Ниигата в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным спасательных служб, не менее шести рабочих получили ранения, еще один находится в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только врачи, но не прибывшие на место спасатели). Согласно предварительным данным, взрыв произошел в одном из подвальных помещений здания.

На месте работают спасательные службы и полиция.

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