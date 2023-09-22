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В Японии в августе из-за жары госпитализировали почти 35 тыс. человек

В Японии в августе из-за жары госпитализировали почти 35 тыс. человек По меньшей мере 34,8 тыс. человек были госпитализированы в Японии в августе с тепловыми ударами из-за аномальной жары.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 13:33

По меньшей мере 34,8 тыс. человек были госпитализированы в Японии в августе с тепловыми ударами из-за аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, курирующее работу спасательных служб.

Отмечается, что соответствующий показатель вырос на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 48 человек, еще 11,1 тыс. госпитализированных находились в состоянии средней степени тяжести.

19 сентября в Японии был обновлен температурный рекорд 1994 года - в стране уже 46 дней держится 35-градусная жара. Нехарактерные для второй половины сентября погодные условия продолжают сохраняться в ряде районов, в связи с чем местные власти призывают жителей к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.

11 сентября результаты опроса телеканала NHK продемонстрировали, что по меньшей мере 83% жителей Японии испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением.

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