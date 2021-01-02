В Японии в 14 префектурах зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Японии в начале ноября 2020 года

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство Kyodo.

Очаг заражения выявлен на птицеферме в местном городе Минокамо. Таким образом, Гифу стала 14-й из 47-ми префектур Японии, где власти обнаружили вспышку птичьего гриппа. Отмечается, что руководство Гифу открыло заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер рассматривается вариант ликвидации расположенных в Минокамо кур.

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Японии в начале ноября 2020 года. В связи с этим по всей стране уже забито более 3,8 млн кур.