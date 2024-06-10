В Японии ужесточили миграционный закон

Власти Японии ужесточили миграционное законодательство, установив лимит на количество попыток получить статус беженца и разрешив депортировать тех, кто его превысит.

Власти Японии ужесточили миграционное законодательство, установив лимит на количество попыток получить статус беженца и разрешив депортировать тех, кто его превысит.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

До настоящего времени иностранные граждане, проходящие проверку на статус беженца, не могли быть высланы из страны независимо от того, сколько раз они подавали заявления и по каким причинам они это делали. Теперь, в соответствии со вступившими в силу изменениями, подать заявление на предоставление убежища можно не более трех раз.

Если соискатель за такое число попыток не предоставит разумных обоснований для получения статуса беженца, то его депортируют из Японии. Ужесточение законодательства связано с тем, что в последние годы число людей, ходатайствующих о признании их беженцами, увеличилось. Власти Японии считают, что некоторые из них намеренно подавали документы без четких обоснований, чтобы оставаться в Японии и работать. По данным на конец 2022 года, в Японии проживали около 4 тыс. человек, находящихся в такой ситуации.

Новые правила позволяют иностранцам, в отношении которых была запущена процедура депортации, жить за пределами мест содержания под стражей, как того требовал старый регламент, при условии, что за ними будут присматривать уполномоченные лица. Тем не менее изменения вызвали критику со стороны оппозиции и общественных активистов. По их мнению, это приведет к росту числа депортаций людей, которые по-прежнему подвергаются риску преследования и сталкиваются с другими опасностями в своих странах.