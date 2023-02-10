В Японии ужесточат наказание за утечку данных по оборонным технологиям

Правительство Японии в пятницу утвердило новый законопроект, который, в частности, ужесточает наказание за утечку данных с оборонных предприятий или информации, связанной с важными оборонными технологиями.

Правительство Японии в пятницу утвердило новый законопроект, который, в частности, ужесточает наказание за утечку данных с оборонных предприятий или информации, связанной с важными оборонными технологиями.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в рамках нового законодательства утечка секретных оборонных данных будет грозить штрафом до полумиллиона йен ($3,8 тыс. по текущему курсу) или тюремным заключением до года.

Закон также предусматривает создание специальной системы государственных субсидий, направленных на поддержку национальных производителей. Правительство рассчитывает, что это поможет местным оборонным производителям диверсифицировать собственное производство и цепочки поставок.

Законопроект должен будет также пройти одобрение в парламенте. Правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии имеет большинство в обеих палатах национального парламента, поэтому законопроект гарантированно будет одобрен.