В Японии увеличат число патрульных для обеспечения безопасности саммита G7

Власти Японии на фоне прогремевшего 15 апреля взрыва увеличат число полицейских патрулей ради обеспечения безопасного проведения саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Саммит G7 пройдет с 19 по 21 мая.

Власти Японии на фоне прогремевшего 15 апреля взрыва увеличат число полицейских патрулей ради обеспечения безопасного проведения саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Саммит G7 пройдет с 19 по 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Было дано указание увеличить число патрульных, а также усилить меры по обеспечению надзора. Безопасное проведение саммита является обязанностью нашей страны, председательствующей в G7", - сказал он.

По данным телеканала NHK, в усиленный режим несения службы в связи с предстоящим мероприятием также перешла береговая охрана Японии. В ходе проведения саммита ее сотрудники будут вести активное дежурство в водах у Хиросимы и призывать гражданские суда не появляться в этом районе без необходимости.

15 апреля перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма 24-летний Рюдзи Кимура кинул предмет цилиндрической формы, похожий на запаянный с двух сторон кусок стальной трубы, который затем взорвался. Благодаря действиям охраны глава правительства не пострадал в результате инцидента, травму получил один полицейский. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности.