О нас

В Японии утвержден новый состав правительства Исибы

В Японии утвержден новый состав правительства Исибы Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 19:03
В Японии утвержден новый состав правительства Исибы

Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно информации, церемония состоялась в императорском дворце в Токио.

Отмечается, что в кабинете министров только три новых назначения: 16 из 19 человек сохранили свои посты. В новом правительстве вместо проигравших на выборах в парламент министром юстиции назначен Кэйсукэ Судзуки, министром сельского хозяйства - Таку Это. Министром государственных земель и транспорта стал Хиромаса Накано от партии "Комэйто" - партнера Либерально-демократической партии (ЛДП) по правящей коалиции. Его предшественник Тэцуо Сайто возглавил "Комэйто".

Ранее, 11 ноября, завершились досрочные парламентские выборы в Японии, по итогам которых Сигэру Исиба был переизбран на пост премьера.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi