В Японии утвержден новый состав правительства Исибы

Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой.

Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно информации, церемония состоялась в императорском дворце в Токио.

Отмечается, что в кабинете министров только три новых назначения: 16 из 19 человек сохранили свои посты. В новом правительстве вместо проигравших на выборах в парламент министром юстиции назначен Кэйсукэ Судзуки, министром сельского хозяйства - Таку Это. Министром государственных земель и транспорта стал Хиромаса Накано от партии "Комэйто" - партнера Либерально-демократической партии (ЛДП) по правящей коалиции. Его предшественник Тэцуо Сайто возглавил "Комэйто".

Ранее, 11 ноября, завершились досрочные парламентские выборы в Японии, по итогам которых Сигэру Исиба был переизбран на пост премьера.